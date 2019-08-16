Суд Гибралтара освободил иранский танкер "Грэйс 1", задержанный еще 4 июля британским морским патрулем. На продлении ареста настаивали США, подозревавшие судно в транспортировке нефти в Сирию в обход санкций. Однако "Грэйс 1" может отправляться в дальнейшее плавание. Корабль более не подпадает под действие санкций Евросоюза, и причин для дальнейшего задержания нет. Напомним, инцидент с иранским судном привел к эскалации напряженности в зоне Персидского залива. Вскоре после ареста "Грэйс 1" Корпус стражей исламской революции задержал в Ормузском проливе британский танкер.

