Суд Гомеля приговорил международных наркокурьеров к 12 и 16 годам лишения свободы

Круг замкнулся. История о туристах–наркоконтрабандистах, среди которых и белорусы, заканчивается… Это о поставках кокаина из Доминиканы в Россию. Сегодня российская полиция рассказала, что расследование уголовного дела в отношении лидера международной группы завершено. Часть его коллег уже давно отбывают наказание.



Известно, что еще с марта 2016 года по август 2018-го обвиняемый с сообщниками возили кокаин из Доминиканской Республики через страны Евросоюза, Украину и Беларусь на территорию России. Роли каждого участника группы были четко распределены. В ее состав входили организатор, курьеры, сбытчики и люди, отвечающие за подбор персонала. Курьеры под видом туристов перевозили наркотик в растворенном виде в бутылках с алкоголем. Лидер группы самостоятельно выпаривал из спиртосодержащей жидкости зелье, которое впоследствии передавал дилерам для продажи на территории Московского региона.



Но уже в 2017 году в международном аэропорту Мюнхена при попытке контрабанды запрещенных веществ были задержаны трое белорусов - участники наркосиндиката, выполнявшие роли курьеров. В настоящее время наши соотечественники осуждены и отбывают наказание в Германии. В мае 2018 года при пересечении украинско-белорусской границы были задержаны еще двое членов команды. У них были обнаружены две бутылки со спиртосодержащей жидкостью, в которой был растворен кокаин. Суд Гомеля приговорил наркокурьеров к 12 и 16 годам лишения свободы соответственно.



И как отмечено в сообщении, в раскрытии этого преступления российской полиции помогали и белорусские коллеги из МВД и СК.



