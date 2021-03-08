Суд над убийцей Джорджа Флойда в США

В Миннеаполисе ввелиусиленные меры безопасности вокруг здания суда округа Хеннепин. Там пройдутслушания по делу экс-офицера Дерека Шовина. Его обвиняют в убийстве понеосторожности афроамериканца Джорджа Флойда. Событие вызвало летом сериюбунтов во многих крупных городах США. Здание суда огородили металлическимзабором, а по городу курсирует бронетехника. Всего же на укреплениеМиннеаполиса на время суда ушло не меньше 1 миллиона долларов. Власти опасаютсявозобновления беспорядков.