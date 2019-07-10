Суд ограничил действия Дональда Трампа в Twitter

Теперь президенту США нельзя блокировать пользователей в своей излюбленной соцсети. Отправляя подписчиков в блэклист, он ограничивает свободу слова американцев, тем самым нарушая конституцию - считают в суде. Иск к президенту США подали семь пользователей Twitter, которых ранее Трамп заблокировал из-за критических ответов на свои сообщения.



