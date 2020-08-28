Суд Портленда отменил запрет на применение силы к журналистам

Предвыборная гонка в США проходит на фоне протестов. Сложная обстановка сейчас в Портленде. Там суд принял решение отменить запрет на задержание журналистов и применение к ним силы в ходе массовых акций. Запрет был введен в конце июля по требованию Американского союза гражданских свобод. Однако правительство указывает,что для такого запрета нет достаточных правовых оснований. Журналисты, например, могут просто участвовать в акциях протеста, а не заниматься своими служебными обязанностями. Кроме того, полиция не всегда имеет возможность на месте отличить работника СМИ от манифестанта. Отмена запрета вступила в силу немедленно.