Суд приговорил американца к 7 годам тюрьмы за участие в митинге у Капитолия

Свобода слова - только для нужных политикам лозунгов и активистов. Американский суд огласил очередной громкий приговор участнику митинга у Капитолия 6 января 2021 года. Подсудимого Гая Реффита приговорили к рекордным семи годам тюрьмы. Судя по всему, американец должен воспринимать такое решение как благо, ведь изначально гособвинение запросило для него 15 лет лишения свободы. Учитывая, что во время стихийного протеста мужчина даже не вошел в здание Капитолия.