Суд США обязал вернуть малолетних мигрантов в семьи, которые были задержаны на границе США и Мексики. Такое решение постановил Суд Сан-Диего. Власти должны в течение 30 дней обеспечить воссоединение семей нелегалов, находящихся под стражей. Ранее Штаты запросили дополнительное время для воссоединения мигрантов с детьми, так как они не успевали вернуть малышей в установленный срок.