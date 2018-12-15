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Суд США отменил реформу здравоохранения "Обамакеа"

Решение принято по иску 20 штатов. В результате своих медицинских страховок могут лишиться до 20 миллионов человек Ранее Конгресс отменил ключевое положение реформы - штрафы за отсутствие медстраховки. Напомним, реформа была введена в Америке при президенте Обаме. Она обязала всех американцев покупать медицинскую страховку, а взамен обещала субсидии малоимущим К слову, отмена системы "Обамакеа" была одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа. Теперь республиканцы должны предложить свой вариант реформы здравоохранения.

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