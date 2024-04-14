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Суд США приговорил к тюремному сроку родителей подростка, который устроил стрельбу в школе
Суд США (в штате Мичиган) впервые приговорил к тюремному сроку родителей подростка, который устроил стрельбу в школе. Дженнифер и Джеймс Крамбли получили от 10 до 15 лет заключения.
В 2021 году их 15-летний сын открыл огонь в школе в Оксфорде. Подросток убил четверых человек. За это получил пожизненный срок.
По мнению суда, родители должны были предотвратить трагедию. Но вместо этого выяснилось, что они сами подарили сыну на Рождество 9-миллиметровую винтовку, из которой и стрелял несовершеннолетний убийца.
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