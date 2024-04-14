Суд США приговорил к тюремному сроку родителей подростка, который устроил стрельбу в школе

Суд США (в штате Мичиган) впервые приговорил к тюремному сроку родителей подростка, который устроил стрельбу в школе. Дженнифер и Джеймс Крамбли получили от 10 до 15 лет заключения.

В 2021 году их 15-летний сын открыл огонь в школе в Оксфорде. Подросток убил четверых человек. За это получил пожизненный срок.