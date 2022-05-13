Суд в Гааге отказался рассматривать дело об убийствах беженцев на польской границе

Международный суд в Гааге отказал в рассмотрении дела по показаниям польского солдата Эмиля Чечко об убийствах беженцев на польско-белорусской границе. Об этом информирует белорусский центр "Системная правозащита", который подавал заявление с требованием возбудить уголовное дело против Польши и Литвы по обвинению в преступлениях против человечности. Речь о преступных действиях польских и литовских силовиков в отношении беженцев во время миграционного кризиса осенью прошлого года. Тысячи мигрантов рассчитывали перейти границу с ЕС и попасть в Германию, кстати, по их же приглашению. Людей отгоняли водометами и травили ядохимикатами. Однако Гаага в возбуждении дела отказала.