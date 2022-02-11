Суд в Гааге принял заявление с просьбой возбудить дело о геноциде мигрантов в Польше

Суд в Гааге принял заявление организации “Системная правозащита" с просьбой возбудить дело о геноциде мигрантов в Польше. Правозащитный центр представляет интересы польского военнослужащего Эмиля Чечко в Беларуси. Совместно с ним сотрудниками организации было подготовлено и направлено заявление с прошением возбудить уголовное дело по статье "О геноциде и преступлениях против человечности" в отношении беженцев со стороны Польши и Литвы.

Накануне Эмиль Чечко во время своей первой пресс-конференции подтвердил, что ему приходилось выполнять преступные приказы своих командиров, расстреливая беженцев на польско-белоруской границе. По его подсчетам, это может быть от 200 до 700 жертв только при его непосредственном участии.