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Суд в Гааге принял заявление с просьбой возбудить дело о геноциде мигрантов в Польше
Суд в Гааге принял заявление организации “Системная правозащита" с просьбой возбудить дело о геноциде мигрантов в Польше. Правозащитный центр представляет интересы польского военнослужащего Эмиля Чечко в Беларуси. Совместно с ним сотрудниками организации было подготовлено и направлено заявление с прошением возбудить уголовное дело по статье "О геноциде и преступлениях против человечности" в отношении беженцев со стороны Польши и Литвы.
Накануне Эмиль Чечко во время своей первой пресс-конференции подтвердил, что ему приходилось выполнять преступные приказы своих командиров, расстреливая беженцев на польско-белоруской границе. По его подсчетам, это может быть от 200 до 700 жертв только при его непосредственном участии.
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