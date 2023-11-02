Суд в Германии оштрафовал разоблачительницу украинского нацизма

В Германии начали штрафовать за демонстрацию нацистской символики, которую используют в Украине. И это заслуживало бы всякого одобрения, но вот беда: штрафуют не тех, кто символику использует, а тех, кто разоблачает ее использование.

Немка Йоханна Вагнер, например, заплатит 7,5 тыс. евро за опубликованный твит. В нем она указала на широкое распространение в Украине нацистских идей и символики. А германская Фемида решила пресечь не проявление преступной идеологии, а ее разоблачение.