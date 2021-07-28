В США идеологическая война между либералами и консерваторами перешла на новое поле боя. В центре очередного скандала американские школы. Суд в Индиане постановил: учителя обязаны обращаться к детям-трансгендерам так, как те сами себя именуют. Дело дошло до служителей Фемиды из-за учителя, называвшего детей согласно их половой, а не гендерной принадлежности.