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Суд в Индиане постановил: учителя обязаны обращаться к детям-трансгендерам так, как те сами себя именуют

В США идеологическая война между либералами и консерваторами перешла на новое поле боя. В центре очередного скандала американские школы. Суд в Индиане постановил: учителя обязаны обращаться к детям-трансгендерам так, как те сами себя именуют. Дело дошло до служителей Фемиды из-за учителя, называвшего детей согласно их половой, а не гендерной принадлежности.

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