Американские власти не оставляют попыток выбить из политической гонки основного конкурента Байдена. Суд в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным по делу о мошенничестве. Нарушение закона было допущено при оценке активов компании The Trump Organization.

Суд обязал экс-президента США выплатить 355 млн долларов, а также запретили занимать руководящие должности на предприятиях в штате в течение 3 лет.