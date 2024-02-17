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Суд в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным по делу о мошенничестве

Американские власти не оставляют попыток выбить из политической гонки основного конкурента Байдена. Суд в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным по делу о мошенничестве. Нарушение закона было допущено при оценке активов компании The Trump Organization.

Суд обязал экс-президента США выплатить 355 млн долларов, а также запретили занимать руководящие должности на предприятиях в штате в течение 3 лет.

Сам Трамп подобное решение назвал охотой на ведьм и вмешательством в выборы. Он намерен подать апелляцию и уверен в ее успехе.

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