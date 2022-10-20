Суд в Петербурге признал действия нацистов в годы блокады Ленинграда геноцидом

Санкт-Петербургский городской суд по иску прокуратуры признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда, сообщает РИА Новости.

Рассмотрение этого иска по существу началось 3 октября. В ходе слушаний Санкт-Петербургский горсуд допросил специалистов и свидетелей, изучил ряд документов с грифом "секретно".

В ходе слушаний прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник сообщал, что число погибших в период блокады Ленинграда превышает статистические данные: более 1 миллиона вместо общепринятых 649 тысяч человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.

Ранее суды признали геноцидом действия фашистов в годы Великой Отечественной войны в восьми регионах РФ, в том числе в Ленинградской области.