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Суд в Петербурге признал действия нацистов в годы блокады Ленинграда геноцидом
Санкт-Петербургский городской суд по иску прокуратуры признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда, сообщает РИА Новости.
Рассмотрение этого иска по существу началось 3 октября. В ходе слушаний Санкт-Петербургский горсуд допросил специалистов и свидетелей, изучил ряд документов с грифом "секретно".
В ходе слушаний прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник сообщал, что число погибших в период блокады Ленинграда превышает статистические данные: более 1 миллиона вместо общепринятых 649 тысяч человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
Ранее суды признали геноцидом действия фашистов в годы Великой Отечественной войны в восьми регионах РФ, в том числе в Ленинградской области.
Фото: РИА Новости
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