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Суд в Вильнюсе заочно приговорил к 10-ти годам тюрьмы бывшего министра обороны СССР

Дмитрий Язов признан виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Речь о событиях 13 января 1991 года. Тогда советские десантники штурмовали телебашню в Вильнюсе. На улицах произошли столкновения с местным населением. Погибли 14 мирных жителей. Литовская сторона обвиняет и советских военных, и руководство СССР. Всего в списке - более 60-ти фигурантов. В большинстве случаев - приговоры заочные.

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