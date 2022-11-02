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Суд заочно арестовал Наталью Вовк по обвинению в убийстве Дарьи Дугиной

Суд заочно арестовал Наталью Вовк по обвинению в убийстве Дарьи Дугиной

Басманный суд Москвы в среду заочно арестовал Наталью Вовк, обвиняемую в убийстве дочери философа и публициста Александра Дугина Дарьи Дугиной, сообщает ТАСС. Она объявлена в международный розыск.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Вовк меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента задержания или экстрадиции", - сказали в суде.

Фото:pixabay.com

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