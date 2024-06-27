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Судан на грани апокалиптического голода
Гражданская война в Судане грозит в ближайшие месяцы гибелью от голода 2 млн жителей этой африканской страны. Это сообщают американские СМИ со ссылкой на структуры ООН. Вот уже около года здесь продолжаются ожесточенные столкновения между двумя вооруженными группировками, претендующими на верховную власть. Одна контролирует столицу и центральные регионы, другая - северо-запад и большую часть суданских провинций.
Дефицит продовольствия стал реальностью уже сегодня из-за нарушения логистики и дезорганизации сельского хозяйства. При этом помощь международного сообщества пока невозможна: никто не решится отправлять сюда гуманитарный груз из-за риска, которому подвергаются в Судане иностранцы.
Ситуацию усугубляют и бесконечные засухи.
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