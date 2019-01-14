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Судьба 4 жильцов разрушенного дома в Шахтах до сих пор неизвестна
В российских Шахтах продолжается поисковая операция. Остается неизвестна судьба одной женщины и семьи из трех человек. В разрушенных взрывом газа квартирах проживали 12 человек. 7 из них спасены. Двухлетний ребенок, которого спасатели достали из-под завалов, находится в удовлетворительном состоянии. Погибла 32-летняя женщина. Спасатели уже укрепили несущие конструкции здания и межэтажные перекрытия, чтобы избежать дальнейшего обрушения. В двух подъездах дома восстановлено газоснабжение.
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