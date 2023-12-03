Судьбоносный момент: в Украине определяются с геополитическим выбором - Британия или Штаты?

На неделе как никогда интересно было наблюдать за украинским правящим классом. Там определялись с геополитическим выбором - Британия или Штаты? Готовились принять военное поражение, решали вопрос о власти.

Более судьбоносного для страны исторического момента давно не случалось. При этом большая политика по-украински по обыкновению сочиняется в жанре героического водевиля. Думаете, такого жанра не существует? В Киеве есть. Это когда вороватые и беспринципные деятели пытаются играть "Илиаду", а выходит у них неизменный фарс. Подробности - в материале Олега Романова.

Внутренняя украинская политика неизменно производит ошеломляющее впечатление на неподготовленного зрителя - кажется, что здесь царит абсолютный хаос, поведение всех актеров бессмысленно, а результатом броуновского движения воль и смыслов может быть только окончательный распад. Но картина выглядит не так отчаянно и безнадежно, если знаешь, что в Киеве все подчинено борьбе за власть и деньги, а упорядочивает тотальную войну всех против всех внешний интерес - британский, американский или какой-нибудь иной. Здесь и сейчас это можно наблюдать в самом концентрированном виде.

Самое обсуждаемое теперь в Украине - заявление Арахамии, что последние полтора года солдаты гибнут, чтобы отвоевать сотую долю того, что Киев отказался взять почти даром на стамбульских переговорах:

Они были готовы закончить войну, если мы примем нейтралитет, как Финляндия когда-то. И дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО. Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И "давайте будем просто воевать". Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины

Слова Арахамии комментирует человек, который долгое время был соловьем украинского Генштаба. Он оставался Зеленскому лоялен, но подобное никакая лояльность не переживет.





Все было хорошо, но Джонсон говорил продолжать войну. Стамбульские мирные инициативы были очень неплохими. Промежуточный документ, потому что все кричат: статус нейтральный в НАТО и так далее. Мы никогда не могли себе это позволить. В НАТО, НАТО, переНАТО. Но где это НАТО? Принимает оно нас или нет? И примет ли? Во-вторых, условия надо же им выставлять. Фактически они сказали, что никакого НАТО ни при каких условиях, что для нас это "красная линия". Но только теперь 200-300 тысяч были бы живы, возможно, и пол-Украины не было бы разрушено и заминировано. Алексей Арестович, экс-советник офиса президента Украины

Может показаться, что Арахамия выставил своего шефа чудовищем - послушным чужой воле, готовым жертвовать Украиной и украинцами ради британских интересов и немного во имя собственного актерского тщеславия. В действительности все не совсем так: да, на рыцаре в блистающих доспехах амуниция слегка потускнела, но зато народу и миру было сообщено - Зеленский всегда стоял за мир, ему просто не дали таковой заключить.

Это необходимый смысловой переход, ведь неделю назад главным официальным лозунгом было "Победа или смерть!". Теперь соперники Зеленского набирают очки, доказывая, что "победа - это смерть, а потому войну нужно кончать". Отобрать у них этот лозунг и пытаются разнообразные арахамии, сообщая: "Мы всегда были за худой мир, но нам мешали его подписать!" Главный соперник Зеленского на миротворческом поле - главком ВСУ Залужный. Генерал утверждает, что конфликт превратился в бесконечное кровопускание, которое в принципе не может принести плодов, кроме, быть может, десятка метров выжженной земли, если ценой тысяч жизней удастся малость подвинуть линию фронта.

Офис президента на войну с Залужным отрядил специального человечка: депутата Марину Безуглую. Она туго забивает словесный заряд в фейсбучную пушку и садит по генералу прямой наводкой: тот виноват в отсутствии стратегического видения, в тактической слепоте, в ошибках, которые хуже преступлений. Наконец, в том, что Залужного поднимает на щит западная пресса.

Марину Безуглая написала сообщение в "Фейсбуке": "Что у вас осталось, Валерий Федорович? Заказные статьи в "Экономист"? Если вас волнуют рейтинги, наши военные шансы падают с каждым днем!"

Залужному особенно симпатизируют американцы - кузены из-за Лужи, как называют их англичане: по сю сторону Лужи, на островах, предпочитают все-таки Зеленского.

А он сам, по всем приметам, решил переметнуться к американцам - оттого экс-премьер Джонсон разоблачен как виновник украинских крови, пота и слез, как преступник, сорвавший стамбульский мир.

Генералитет пытаются привязать к олигархату и обвинить в подготовке заговора - дескать, все они в отличие от Зеленского не мира хотят, а денег.

Цитата из разговора Порошенко и Ахметова.

Украина - мир тысячи зеркал, в котором никогда не знаешь, что реальность, а что отражение и кажимость. Вроде, пленка поддельная и олигархи Порошенко с Ахметовым такие глупости по телефону не говорили. Впрочем, они могли и даже должны были подобное говорить тет-а-тет ровно потому, что это в логике украинской политической культуры - ведь деньги рождают власть, а винтовка рождает деньги.

В ситуации, когда война лишает денег и власти, миролюбцами становятся все, особенно генералы и плутократы: надо лишь по-быстрому от Лондона переметнуться к Вашингтону. Чем скорее это сделаешь, тем больше шансов, что станешь для американцев своим сукиным сыном, а твой противник останется чужим. С общественным мнением тоже начата работа: теперь украинца агитируют не за победу любой ценой, а, напротив, за прекращение напрасного кровопролития.

Что главное в Украине: украинцы или квадратные метры? Давайте определимся. Чтобы план лечения составить, надо понять, какая у нас цель - сохранение жизни или сохранение конечности. Если для нас главное - сохранение конечности, вперед, давайте мобилизовывать все, что пока шевелится. Но для меня лично первична человеческая жизнь! Евгений Комаровский, врач-педиатр, блогер (Украина)

Глас народа - глас божий, а простой украинец в лице народного доктора высказывается совершенно однозначно: значит, теперь так положено думать всем.

Еще одна примета переформатирования дискурса - объявление Зеленского, что контрнаступление окончено и ВСУ переходят к стратегической обороне. Если о победе речь больше не идет, то, спрашивается, ради чего ведется война? Правильно, граждане, она бессмысленна, а виноваты в затянувшемся кровопролитии олигархи, Залужный и экс-премьер Борис Джонсон - по крайней мере, офис украинского президента предлагает именно такую трактовку военного цугцванга. О сроках перемирия остается гадать. Есть подозрение, что оно будет объявлено до весны. Почему? Верховная рада на днях постановила, что выборы президента в условиях военного положения проводиться не будут. Но, заставляя таковые провести, на Зеленского давят Европа и Штаты: значит, к весне военное положение, скорее всего, отменят. Верховная же рада запрещает пока выборы ровно для того, чтобы агиткампания стартовала аккурат перед голосованием и никто, кроме Зеленского, даже листовок напечатать не успел.