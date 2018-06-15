Судно "Аквариус" попало в шторм в Средиземном море

Судно "Аквариус", которое не захотели принять ни Италия, ни Мальта, попало в шторм в Средиземном море. Из-за сильной качки многим на борту потребовалась медпомощь. Отметим, корабль перевозит около 600 мигрантов, спасенных в разное время с нескольких лодок, терпевших бедствие в Сицилийском проливе. Разместить людей у себя наконец-то согласилась Испания, поэтому "Аквариус" сейчас направляется в порт Валенсии. О готовности принять беженцев с судна заявила и Франция.