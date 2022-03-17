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Судно ОАЭ потерпело бедствие у берегов Ирана

У берегов Ирана потерпело бедствие судно Объединенных Арабских Эмиратов - 30 человек оказались в воде. На место происшествия отправлен вертолет, ведется операция по спасению экипажа. Сообщается, что судно перевозило автомобили. Причина аварии пока не установлена - предположительно, попадание в штормовые условия.

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