Судно с мигрантами из Ливии ожидает от ЕС предоставления безопасного порта

В Средиземном море дрейфует спасательное судно с мигрантами, ожидая от европейских стран предоставления безопасного порта. Все находящиеся на борту (а это почти 500 нелегалов) - выходцы из Ливии. Многие из них стали в своей родной стране жертвами сексуального или физического насилия. Один из мигрантов страдает диабетом, но уже несколько недель не имеет доступа к инсулину.