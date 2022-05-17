ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Судно с мигрантами из Ливии ожидает от ЕС предоставления безопасного порта

В Средиземном море дрейфует спасательное судно с мигрантами, ожидая от европейских стран предоставления безопасного порта. Все находящиеся на борту (а это почти 500 нелегалов) - выходцы из Ливии. Многие из них стали в своей родной стране жертвами сексуального или физического насилия. Один из мигрантов страдает диабетом, но уже несколько недель не имеет доступа к инсулину.

Спасатели планируют причалить в одном из портов Италии, однако в стране не спешат с разрешением. За неполные пять месяцев этого года государство приняло уже более 12 тысяч беженцев.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все