"Суды Линча" по-американски: в США участились нападения на топ-менеджеров банков и крупных компаний

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Очередное громкое убийство произошло за океаном. Вице-президента одного из крупнейших банков США зарезали в центре Нью-Йорка.

Для американских городов это уже стало печальной нормой. Не так давно всех шокировала 15-летняя школьница из штата Иллинойс, которая расправилась с пятью родственниками из-за конфликта по поводу учебы.

Что происходит в Америке, почему стреляют, грабят и убивают все чаще? Кто из топ-менеджеров крупнейших компаний стал жертвой? И, главное, почему простые американцы бросаются с оружием на элиты? Подробности смотрите в "Понятной политике".

Ситуация действительно пугающая. Настолько, что даже Белый уже не замалчивает уличный беспредел. Вот и Трамп заявил, что, например, в Чикаго ситуация с преступностью вышла из-под контроля и город погибнет без вмешательства федерального правительства. Но мы поговорим о случаях, которые показывают системный кризис американской модели.

Ночь 31 августа, Таймс‑сквер, сотни прохожих, рекламы, камеры. Именно на самой разрекламированной площади мира 32-летняя топ-менеджер Эрин Пьяченти получила смертельное ножевое ранение.

На вице-президента Bank of America напала Памела Сиснерос. Женщина нанесла банкирше несколько ударов ножом и угрожала другим прохожим. Еще один пострадавший выжил. Мотив нападения полиция долго не раскрывала. Спустя сутки СМИ написали, что Сиснерос невменяемая. Ее застрелили на месте.

В американском интернете сразу же созрела конспирология: а действительно ли Сиснерос такая "сумасшедшая"? Многие назвали убийство "народным судом" над "хозяевами мира".

Пока еще в деле много белых пятен, но Пьяченти работала вице-президентом крупного банка по урегулированию конфликтов интересов. А Сиснерос мать троих детей. Со справкой о психических проблемах она живет с рождения. Так почему именно сейчас? Ответ прост - большие долги.

Почему отдельный случай так легко превращается в "публичную казнь" в глазах толпы? Потому что в общественном воображении "банкир в костюме" - это не просто сотрудник. Это образ "системы", которая по ощущениям многих обрекает других на страх, долги и отсутствие перспектив.

В ответ на подобные трагические события крупные компании закрывают свои штаб-квартиры, усиливают меры охраны и даже удаляют фотографии топ-менеджеров со своих официальных сайтов.

Менее двух лет назад тоже в Нью-Йорке, убили топ-менеджера одной из крупнейших страховых компаний. UnitedHealth Group, в которой работают более 100 тыс. человек, занимает четвертое место в рейтинге Fortune 500. Гендиректора ее страхового подразделения Брайана Томпсона подстрелили у входа в отель на Манхэттене, врачам не удалось его спасти.

Нападение произошло во время ежегодной конференции инвесторов компании в Нью-Йорке. Источники NYT отметили, что топ-менеджер страховой компании прибыл к отелю заранее и преступник, видимо, поджидал его. После того как бизнесмен попытался войти в здание, неизвестный выстрелил в него с расстояния до 10 метров и скрылся на велосипеде.

Убийцу поймали через 5 дней. Им оказался не профессиональный киллер. Из пистолета с глушителем на виду у прохожих хладнокровно стрелял обычный американец - 26-летний Луиджи Манджоне.

В качестве одного из основных мотивов назвали обиду Манджоне на американскую страховую сферу из-за отказов оплачивать лечение. Последующие дни показали всю глубину кризиса американской системы здравоохранения, ведь убийца вдруг стал героем. Многие начали не просто оправдывать, а открыто поддерживать Манджоне. Мол, все правильно сделал. Ему даже помогали скрываться от полиции.

Во время задержания предполагаемого преступника, у него в рюкзаке нашли трехстраничный рукописный манифест - 262 слова. По сути, чистосердечное признание, в котором он обвинил страховые компании, которые "издеваются над страной ради огромной выгоды, потому что американская общественность спускает им это с рук".

Нелюбовь американцев к страховщикам - притча во языцех. Но United Healthcare - отдельный случай. Компанию неоднократно обвиняли в "апкодинге" - искусственном завышении тяжести болезней пациентов. Вводя липовые данные в карты болезней, корпорация требовала от государства выплат на сотни миллионов долларов и получала их. Самим больным, конечно же, ничего не доставалось. Еще один большой скандал - использование ИИ для массовых отказов в страховых случаях.

Неудивительно, что один из таких же пострадавших - Луиджи Манджоне - напал на главу корпорации и получил прозвище "Робин Гуд наших дней". Ему даже собрали 200 тыс. долларов на защиту.

Согласно опросам общественного мнения, американцы недовольны всей системой здравоохранения и страхования в целом. Так, лишь треть считают свою страховку удовлетвроительной, и еще треть - откровенно плохой.

Монополизация рынка произошла и в сфере страхования. Американцы возмущены, по сути, сговором, крупнейших компаний. Ведь получается, что США остаются единственной развитой экономикой мира, которая не гарантирует своим гражданам доступ к здравоохранению.

В Нью-Йорке пролилась кровь еще одного топ-менеджера. Лето минувшего года стало роковым для одного из руководителей крупной компании Blackstone.

Жертвой вооруженного нападения стала глава подразделения Blackstone по операциям с недвижимостью и генеральный директор Blackstone Real Estate Income Trust Уэсли ЛеПатнер. Ее и еще трех человек из автомата застрелил 27-летний Шейн Тамура. Для этого он специально приехал в Нью-Йорк из Лас-Вегаса.

Старший управляющий директор американской инвестиционной компании возглавляла фонд, владеющий недвижимостью на 53 млрд долларов.

Но и в офис футбольной лиги убийца шел не просто так.

Вообще, богачи в США гибнут и от народной мести, и от случайной пули и, видимо, от серьезных закулисных течений.

Подавляющее число американцев по‑разному оправдывают насилие, но исследования PBS показали рост готовности к использованию силы и в политических целях.

Однако едва ли "деэскалация риторики" случится. Политические разногласия в США приводят все к большим столкновениям и таким "судам Линча", когда простой гражданин не верит в закон и берет молоток в руки.

Таймс‑сквер - это трагедия одной судьбы. Но она отражает более широкую проблему: недовольство, которое превращается в акт расплаты; цифровую ярость, которая становится реальным насилием; и систему, где люди не видят справедливых механизмов для решения своих вопросов.

Пока Белый дом занят глобальными играми на мировой карте, американцы хотят нормальной жизни и ответственности корпораций. Крупная экономика и ее гиганты просто не замечает людей. И если власть не прислушается, "суды Линча", наверняка, и дальше будут сотрясать американское общество.