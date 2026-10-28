Суды с Беларуськалием обходятся Литве в миллионы евро

Судебная война с Беларуськалием обходится Литве все дороже. Кабмин запросил выделение дополнительных 690 тыс. евро на оплату международных адвокатов. С учетом этого транша общие расходы прибалтийской республики на юристов в данном споре уже превысили 5 млн евро.

Наднациональные арбитражи завалены исками к Вильнюсу после его одностороннего решения остановить транзит белорусских удобрений в 2022 году. Беларуськалий официально требует от Литвы компенсацию ущерба в размере 12 млрд долларов.

Параллельно иск еще на 15 млрд евро подала швейцарская компания Heisenberg, владевшая долей в Клайпедском терминале и также пострадавшая от антибелорусских санкций.

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