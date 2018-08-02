Судья приказал закрыть рот подсудимого клейкой лентой во время зачитывания приговора

В США в штате Кливленд судья приказал приставам закрыть рот подсудимого клейкой лентой во время зачитывания приговора. И все из-за того, что обвиняемый в трех ограблениях постоянно перебивал судью и игнорировал замечания в свой адрес. В тишине удалось дочитать приговор. Подсудимый проведет в заключении 24 года.