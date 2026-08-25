Суета в Сеуте: испанский эксклав захлебнулся в волне мигрантов, а ЕС показал двойные стандарты

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Идеальный средиземноморский пейзаж, белый песок, крики чаек, мерный шум прибоя, разбивающегося о скалы на самом краю африканского континента. Все это про Сеуту - крошечный испанский эксклав, райская гавань и залитый солнцем стратегический плацдарм Европы на африканском побережье. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".

В ночь на 30 июля этот открыточный вид претерпел серьезные изменения. На смену курортной неге пришла кровавая безжалостная суета. Суета в Сеуте, которая навсегда изменила лицо Европы. Масштаб того, что произошло на этих берегах, не укладывается в сухие строчки полицейских рапортов. Как минимум, потому что это наказуемо. Правительство Испании уволило сотрудницу пресс-службы Департамента нацбезопасности после публикации данных о числе прибывших мигрантов, которые превысили официальную статистику МВД.

Осада в лучших традициях античного эпоса. Только вместо деревянного троянского коня Европа получила 70 тыс. отчаявшихся людей, решивших взять Шенгенскую крепость измором. Это практически все постоянное население Сеуты. Представьте, на каждого жителя города от младенца до старика внезапно пришелся один незваный гость. Город вздрогнул и рухнул под этим человеческим цунами.

Но у любого штурма есть цена, и принимать оплату пришлось морю. Гибралтарский пролив, который для многих выглядел узкой ленточкой, отделяющей бедность от европейской мечты, превратился в массовое захоронение. Более 100 человек так и не вышли на испанский берег. Море безразлично поглотило их, чтобы потом днями выплевывать тела на некогда фешенебельные пляжи.

Во всем происходящем есть жестокая историческая ирония. Европейские колонизаторы столетиями разрушали Африку. Они выкачивали из континента ресурсы, безжалостно перекраивали границы, оставляя после себя нищету и лишая целые поколения права на нормальное будущее. И вот теперь это украденное, лишенное надежд будущее пришло забрать свое. Оно больше не стучится робко в европейские двери, оно сносит их с петель вместе с косяками. Исторический бумеранг, беззаботно брошенный надменными империями сотни лет назад, завершил свой долгий полет и с оглушительным грохотом вернулся на сытый континент.

Местные жители в спешке закрывали магазины, заколачивали витрины и прямо на ходу формировали стихийные отряды самообороны, чтобы хоть как-то защитить свое имущество. А у ЕС не оказалось ни "плана Б", ни реальных инструментов сдерживания. Испания в одночасье оказалась по разные стороны баррикад. Пока одни взывали к гуманизму и требовали раздавать беженцам горячее питание, другие требовали вывести танки и закрыть Пиренеи на амбарный замок.

К слову, Сеута расколола не только испанское общество. Хваленая европейская солидарность, о которой так любят красиво рассуждать с высоких трибун в Брюсселе, рассыпалась в прах при первом же реальном ударе. Стоило южной границе дрогнуть, как моментально включился первобытный инстинкт: каждый сам за себя.

Первой не выдержала Италия. Рим, давно уставший от миграционного бремени, устроил оглушительный демарш. Итальянские политики прямо обвинили Испанию в неспособности держать периметр Евросоюза. В одностороннем порядке Италия приостановила действия Шенгенского соглашения в отношении Испании. Карточный домик европейского единства пошатнулся. К угрозам Рима тут же присоединились Дания и Финляндия. Ирландия, которая председательствует в Евросоюзе, была вынуждена объявить экстренный сбор министров внутренних дел. В пресс-релизе по итогам встречи размытые фразы об общем понимании чиновников необходимости сосредоточиться на ряде областей. В частности, усилить борьбу с контрабандистами, укрепить границы и ускорить депортацию. Прописано и развитие тесных партнерских отношений с третьими странами. Еврокомиссия призвала всех сохранять спокойствие.

"Европейская солидарность лежит в основе европейского проекта. И Испания, и ее народ, конечно же, могут рассчитывать на неизменную поддержку комиссии и силу нашего союза в преодолении нынешнего вызова. Но мы, конечно, не должны ошибаться. Мы обязательно извлечем из этого уроки. Мы также устраним пробелы и продолжим защищать наши внешние границы", - отметил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.

Оторванная от реальности бюрократия ЕС выдала очередную порцию пустых обещаний ровно в тот момент, когда испанский эксклав уже захлебнулся в волне насилия. Паника вокруг Сеуты обнажила колоссальный страх европейских элит перед собственными избирателями. Евросоюз находится на пороге нового электорального цикла - выборы грядут в Германии, Франции, Испании, Польше и той же Италии. И сегодня действующим глобалистским правительствам повсюду дышат в затылок крайне правые партии с их антимигрантской повесткой. Любая слабость, любой пропущенный нелегал - это дополнительные проценты в копилку евроскептиков.

А в кулуарах европейских столиц все настойчивее звучит конспирологическая версия, которая с каждым днем кажется все более логичной. Следы этого кризиса, по мнению ряда аналитиков, ведут не в пустыни Африки, а за океан, в Вашингтон.

При этом западные СМИ напрямую связывают наплыв нелегалов с июльским решением Верховного суда Испании, согласно которому мигрантов, задержанных в море, по закону нельзя выдворять автоматически, без долгого выяснения всех деталей.

"В этом контексте особенно выделяются недавние решения испанских судебных органов, ограничивающие возможность немедленного возвращения некоторых нелегальных мигрантов, перехваченных в море. Эти решения, в свете неверных толкований и вводящей в заблуждение информации, сопровождавшей их, привели к укоренению среди некоторых желающих пересечь границу убеждения в возможности избежать немедленного возвращения, что способствовало формированию единой модели попыток нелегальной миграции", - подчеркнул пресс-секретарь МВД Марокко Рашид аль-Хальфи.

Осознав, что пограничные столбы сметены, а бюрократическая машина просто поперхнулась от такого количества людей, Мадрид отбросил дипломатический политес. В дело вступила армия. В первые 48 часов нашествия непрошенных гостей испанские военные, действуя в рамках жестких экстренных соглашений, провели логистическую операцию. Мигранты были взяты в кольцо, загружены в вереницы автобусов и отправлены обратно за марокканский кордон. Но выдворить удалось не всех. Когда военные конвои везли людей обратно, некоторые выпрыгивали на ходу из машин и скрывались за холмами. Оставшиеся беженцы оккупировали городские пляжи. По разным подсчетам, в Сеуте остаются до 10 тыс. человек. Вместо шезлонгов и зонтиков от солнца хищный оскал стихийных лагерей, сколоченных из выброшенного пластика, гниющих досок и тростника.

Вместе с антисанитарией улицы Сеуты захлестнула эпидемия насилия. Город погрузился во мрак криминала. Уличные грабежи, поножовщина, мародерство, хаос и дефицит мер безопасности, возникшие из-за массового притока мигрантов, сделали женщин и девочек особенно уязвимыми. Им приходится изолироваться, чтобы спастись от стаи хищников, сформировавшихся внутри их же собственной среды.

Но если криминал можно сдержать дубинками и патрулями, то против другого врага автоматы бессильны. Медицинское сообщество уже перестало подбирать слова и в открытую называет лагеря эпидемиологической бомбой замедленного действия. Тысячи человек лишены доступа к чистой воде и канализации, спят на песке. Среди мигрантов уже зафиксировали многочисленные случаи заражения чесоткой. Врачи серьезно обеспокоены ситуацией и предупреждают, что это лишь первая угроза. Медики опасаются масштабных вспышек куда более опасных инфекционных заболеваний. В числе возможных угроз - туберкулез, корь, сальмонеллез, шигеллез и даже холера.

И пока переселенцы и постояльцы сада европейского пытались принять свою новую реальность, в виртуальном пространстве зрела новая буря. На 15 августа в социальных сетях был анонсирован второй генеральный штурм. Настал день Х. То, что устроило Марокко на своих рубежах, напоминало подготовку к полноценной войне. Рабат стянул к границе группировку полиции и армейского спецназа. Пока основная часть силовиков была сосредоточена у морей, огромные колонны мигрантов начали прорываться через горы. Их все же разогнали, повторный штурм захлебнулся на дальних подступах, разбившись о полицейские щиты в марокканском городе Фнидек.

Миграционный кризис в Сеуте преподнес открытый урок двойных стандартов от Брюсселя. Не так давно появление небольших групп мигрантов на границе Беларуси с Польшей вызвало в Брюсселе визг на весь мир. Европейские лидеры бились в истерике, кричали о гибридной войне и акте агрессии. Началась форменная паника - кардоном стягивали войска, строили стальные стены, зарывали в землю зубы дракона и штамповали санкции пакет за пакетом.

А что сейчас? Границу Евросоюза одномоментно штурмуют десятки тысяч человек. И ни одной новой санкции против Марокко, ни одного громкого обвинения в гибридной войне. Причина этой мгновенной глухоты и слепоты до безобразия цинична и кроется в экономике. Каждая шестая машина марки Renault сегодня производится на огромном заводе в марокканском Танжере. А французское правительство владеет 15 % акций этой компании и напрямую богатеет на этих продажах. Немецкий бизнес тоже по уши увяз в марокканских автокомпонентах. А еще рыболовные квоты, бесперебойные поставки дешевой сельскохозяйственной продукции и, что самое главное, фосфаты, необходимые для производства европейских удобрений после их предыдущих санкционных атак.

Что ждет Сеуту дальше? Эра открытого мира на этом клочке суши завершена. Сеута и соседняя Мелилья окончательно превращаются в средневековые форты на осадном положении. Прямо в эти минуты тяжелая техника монтирует дополнительные глубоководные морские заграждения. Тонны бетона и стали уходят на десятки метров под воду, чтобы навсегда перекрыть путь тем, кто попытается обогнуть стены вплавь.

Десятилетиями Европа старательно строила свой сияющий хрустальный замок без границ. Европейские политики высокомерно называли его прекрасным цветущим садом, отгороженным от остального мира диких джунглей. Но суета в Сеуте наглядно доказала, когда к твоим дверям приходят 70 тыс. отчаявшихся людей, любой хрусталь бьется вдребезги. И никакие глубоководные заборы уже не спасут, потому что джунгли давно внутри.