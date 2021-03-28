Суэцкий канал все еще заблокирован

Очередная попытка снять с мели контейнеровоз в Суэцком канале не увенчалась успехом. Ночью во время прилива сотрудники администрации канала планировали сдвинуть корабль при помощи 10 буксиров, но безуспешно. У входа в Суэцкий канал в очереди стоит уже 321 судно, задерживаются поставки нефти, минимум на 400 миллионов долларов. Японская компания Shoei Kisen, чей контейнеровоз уже четвертый день блокирует движение, распространила заявление с извинениями.