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Суэцкий канал все еще заблокирован
Очередная попытка снять с мели контейнеровоз в Суэцком канале не увенчалась успехом. Ночью во время прилива сотрудники администрации канала планировали сдвинуть корабль при помощи 10 буксиров, но безуспешно. У входа в Суэцкий канал в очереди стоит уже 321 судно, задерживаются поставки нефти, минимум на 400 миллионов долларов. Японская компания Shoei Kisen, чей контейнеровоз уже четвертый день блокирует движение, распространила заявление с извинениями.
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