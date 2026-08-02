Сухое молоко, БЕЛАЗ, "Амкодор": с чем Беларусь возвращается на венесуэльский рынок

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Беларусь укрепляет экономическое присутствие в Венесуэле и через нее - на всем латиноамериканском континенте. Ключевые направления сотрудничества: поставки сухого молока, возобновление работы совместных сборочных производств и выход на рынки Кубы, Боливии и Эквадора.

О том, как Венесуэла стала нашим стратегическим партнером и какие проекты реанимируются сегодня, рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венесуэле Дмитрий Деревинский в "Актуальном интервью".

Белорусские производители начали поставлять в Венесуэлу сухое цельное молоко. Несмотря на высокие транспортные издержки, бизнес находит пути для поставок, ориентируясь на стабильный спрос. "Казалось бы, издержки высоки, но бизнес находит механизмы. Венесуэльцы готовы покупать качественное белорусское сухое молоко", - отметил Посол.

Именно Венесуэла открыла Беларуси двери в регион. Знакомство состоялось в 2006 году на саммите Движения неприсоединения благодаря лидерам двух стран - Уго Чавесу и Александру Лукашенко. С тех пор Венесуэла помогла Минску выйти на рынки Боливии и Эквадора. "Геополитическая карта Латинской Америки постоянно меняется, но Венесуэла остается нашим стратегическим проводником в регионе", - подчеркнул Дмитрий Деревинский.

В Венесуэле были созданы сборочные производства белорусских флагманов. Из-за санкций и переориентации ресурсов они приостановили выпуск, но сейчас идет работа по их возобновлению. Недавний визит замминистра промышленности Венесуэлы в Беларусь, включая посещение выставки "БЕЛАГРО", позволил сторонам выйти на конкретные договоренности. "Стороны договорились о возобновлении сборки тракторов и автомобилей МАЗ. Венесуэлу также заинтересовала техника БЕЛАЗ и лесозаготовительная техника "Амкодора". Сейчас ведутся технические переговоры, чтобы обрамить договоренности в конкретные контракты", - сообщил Посол.