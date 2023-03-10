Сунак: АЭС останутся основой энергетики Британии и Франции

"Мирный атом" должен оставаться основой энергетики как Соединенного Королевства, так и Франции. Об этом заявил британский премьер Риши Сунак в интервью французской Le Figaro.

В Европе в последнее время наблюдается быстрый и резкий разворот в отношении к АЭС: Германия отложила закрытие последних станций, которое планировалось завершить к 1 января. А Брюссель недавно вычеркнул атомную энергетику из списка "грязных производств", подлежащих искоренению на просторах Старого Света. Лондон, впрочем, от АЭС отказываться и не думал: в стране работают 9 реакторов и планируется запустить еще 2.

Проблема британцев в том, что строить станции сами они не умеют, а заказать АЭС некому: Россию и Китай англичане сразу вычеркнули из числа возможных подрядчиков, а у остальных нет ресурсов на реализацию масштабных планов официального Лондона в области ядерной энергетики.