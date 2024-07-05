Сунак признал победу лейбористов на выборах и вскоре покинет пост главы правительства Великобритании

Значительные внутриполитические перемены в Британии: консерваторы по итогам парламентских выборов потерпели сокрушительное поражение, лейбористы одержали триумфальную победу. Премьер-министром станет глава партии-лидера Кир Стармер.



Неожиданный успех выпал на долю реформистов: противники войны в Украине, требующие отказа Британии от участия в военных авантюрах за рубежом, получили 13 депутатских мандатов - это немного, но гарантирует, что голос движения будет слышен. Сунак вскоре покинет пост главы правительства и отправится на политическую пенсию.