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"Суннитское НАТО", или Чем грозит миру новый Мекканский альянс

"Суннитское НАТО", или Чем грозит миру новый Мекканский альянс

Несколько месяцев мир наблюдает за неудачами американских военных и решимостью Тегерана бросать вызов устоявшимся мифам о непобедимости армии США.

Страны региона больше не доверяют американскому "зонтику безопасности", который ранее служил гарантией стабильности. В священном городе Мекка Турция, Пакистан и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной помощи, аналогичное 5-й статье Североатлантического альянса (НАТО). Нападение на одну из этих стран будет рассматриваться как агрессия против всех участников пакта. Формирование такого союза стало ответом на возникший вакуум безопасности в регионе. Новый военный блок полностью меняет расстановку сил на Ближнем Востоке.

Эллисон Минор, директор по интеграции Ближнего Востока в Атлантическом совете:

"Как мне кажется, это отражение того, что идея гарантий безопасности со стороны США уже не так привлекательна и надежна, как раньше. Знаете, долгое время стратегия Саудовской Аравии заключалась в том, чтобы добиваться четких гарантий безопасности со стороны США, обязательств по типу 5-й статьи Североатлантического договора. Ощущение неявных гарантий безопасности со стороны США в Персидском заливе возникло еще во времена доктрины Картера. В прошлом это подкреплялось реакцией США на такие события, как война в Персидском заливе. Но в последние годы становится все более очевидным: США не всегда готовы предоставлять такие гарантии безопасности и не всегда хотят или могут это делать. Я думаю, что страны залива все больше сомневаются в том, стоит ли им полностью полагаться на политику США в регионе".

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Договоренности, достигнутые в ходе переговоров, пока ограничиваются лишь письменными обязательствами о взаимной помощи. В отличие от НАТО, у этого союза отсутствуют единые органы управления и координации действий. К тому же каждый из подписантов имеет свои интересы и вызовы. Турция рассматривает как потенциальную угрозу Израиль, Пакистан сталкивается с напряженными отношениями с Индией, а Саудовская Аравия озабочена действиями Ирана и йеменских хуситов. Тем не менее Мекканские соглашения открывают новые возможности для формирования системы сдерживания и проецирования влияния в регионе.

"С 7 октября 2023 года Израиль бомбит сектор Газа, Ливан, Сирию, а еще он бомбил Иран. Неуправляемый и милитаризированный Израиль также представляет угрозу безопасности для Турции. Кроме того, израильские лидеры уже предупреждали Турцию о возможности стать следующей после Ирана, поэтому Турция тоже хотела создать сдерживающий фактор в противовес израильским угрозам. Турецкое государство является членом НАТО, но я думаю, что Турция считает членство в НАТО или обязательства по коллективной безопасности, которые берет на себя НАТО недостаточными в случае будущего конфликта с Израилем, потому что Израиль - ближайший американский партнер в Западной Азии", - разъяснил редактор отдела международных новостей газеты "The Hindu" Стэнли Джони (Индия).

суннитское нато, мекканское соглашение, турция, саудовская аравия и пакистан заключили военное соглашение

Характерной чертой нового альянса является возможность стран усиливать военный блок своими уникальными преимуществами. Саудовская Аравия является одним из мировых поставщиков нефти и обладает внушительными финансовыми возможностями. Турция известна производством современных образцов вооружения, в частности, беспилотных систем. Пакистан - единственное исламское государство с ядерной бомбой. "Суннитское НАТО" - это буквально деньги, бомба, производство. Важным аспектом совместной деятельности неизбежно станет тема ядерного оружия. К тому же в июле США объявили о заключении беспрецедентной сделки с Саудовской Аравией о сотрудничестве в области ядерной энергетики. Инфраструктура королевства может пополниться установками по обогащению урана. Хотя Тегеран уже показал всему миру, что самым эффективным оружием массового поражения в современных конфликтах является далеко не ядерная бомба.

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Я скажу прямо: наша ядерная бомба - это сердца людей по всему миру, которые мы завоевали, борясь с угнетением. Исламские ценности и божественные ценности Исламской революции захватывают мир. Ядерные бомбы и резня не нужны.
Мохаммад Реза Нагди, советник главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции, бригадный генерал

"Суннитское НАТО" может оказаться американским конем в Персидском заливе. Президент США Дональд Трамп уже поздравил участников блока и назвал Мекканское соглашение шагом к единству Ближнего Востока. Белый дом буквально пытается оседлать и объездить новую силу в регионе. Вот только в этом деле велика вероятность встретиться лицом с подковой. Успех, конечно, позволит Белому дому опосредованно влиять на ситуацию в регионе, избегая прямого участия, но на это в США уже нет ни сил, ни возможностей.

Палмер Лаки, основатель военной компании Anduril Industries: "Я думаю, что после приключений на Ближнем Востоке за последние пару десятилетий Америка лишилась возможности проводить наземные военные кампании. То, что делает Трамп, например, в Венесуэле или Иране, являются совершенно новым типом ведения войны. Соединенным Штатам, вероятно, нужно перестать быть мировой полицией и стать мировым оружейным магазином. Нужно дать людям, которые работают с нами и заинтересованы в этих вопросах даже больше, чем мы, инструменты необходимые для самозащиты и, надеюсь, для защиты интересов США. Я не думаю, что дело дойдет до наземных операций. Может быть, через неделю я возьму свои слова обратно, но не думаю, что у нас есть на это силы".

Палмер Лаки, основатель военной компании Anduril Industries
Палмер Лаки

Статус оружейного гипермаркета на мировой арене уже однажды сделал США сверхдержавой. Они успешно торговали с Германией и с удовольствием отправляли ленд-лиз в долг СССР. После Второй мировой войны американская компания Ford даже умудрилась получить компенсацию за ущерб, нанесенный ее заводам в Германии. В общем, Трамп ведет страну на новый исторический цикл.

Как украинцев готовят к самой тяжелой зиме без продуктов и отопления. Почему американские моряки требуют вернуть их с Ближнего Востока. Зачем Турция, Пакистан и Саудовская Аравия сформировали "Суннитское НАТО". Смотрите об этом и не только - в "Трендах".

Главное фото: sb.by

Разделы:

В мире

Теги:

ТурцияТрендыСаудовская АравияПакистан
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