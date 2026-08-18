"Суннитское НАТО", или Чем грозит миру новый Мекканский альянс

Несколько месяцев мир наблюдает за неудачами американских военных и решимостью Тегерана бросать вызов устоявшимся мифам о непобедимости армии США.

Страны региона больше не доверяют американскому "зонтику безопасности", который ранее служил гарантией стабильности. В священном городе Мекка Турция, Пакистан и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной помощи, аналогичное 5-й статье Североатлантического альянса (НАТО). Нападение на одну из этих стран будет рассматриваться как агрессия против всех участников пакта. Формирование такого союза стало ответом на возникший вакуум безопасности в регионе. Новый военный блок полностью меняет расстановку сил на Ближнем Востоке.

Эллисон Минор, директор по интеграции Ближнего Востока в Атлантическом совете:

"Как мне кажется, это отражение того, что идея гарантий безопасности со стороны США уже не так привлекательна и надежна, как раньше. Знаете, долгое время стратегия Саудовской Аравии заключалась в том, чтобы добиваться четких гарантий безопасности со стороны США, обязательств по типу 5-й статьи Североатлантического договора. Ощущение неявных гарантий безопасности со стороны США в Персидском заливе возникло еще во времена доктрины Картера. В прошлом это подкреплялось реакцией США на такие события, как война в Персидском заливе. Но в последние годы становится все более очевидным: США не всегда готовы предоставлять такие гарантии безопасности и не всегда хотят или могут это делать. Я думаю, что страны залива все больше сомневаются в том, стоит ли им полностью полагаться на политику США в регионе".

Договоренности, достигнутые в ходе переговоров, пока ограничиваются лишь письменными обязательствами о взаимной помощи. В отличие от НАТО, у этого союза отсутствуют единые органы управления и координации действий. К тому же каждый из подписантов имеет свои интересы и вызовы. Турция рассматривает как потенциальную угрозу Израиль, Пакистан сталкивается с напряженными отношениями с Индией, а Саудовская Аравия озабочена действиями Ирана и йеменских хуситов. Тем не менее Мекканские соглашения открывают новые возможности для формирования системы сдерживания и проецирования влияния в регионе.

"С 7 октября 2023 года Израиль бомбит сектор Газа, Ливан, Сирию, а еще он бомбил Иран. Неуправляемый и милитаризированный Израиль также представляет угрозу безопасности для Турции. Кроме того, израильские лидеры уже предупреждали Турцию о возможности стать следующей после Ирана, поэтому Турция тоже хотела создать сдерживающий фактор в противовес израильским угрозам. Турецкое государство является членом НАТО, но я думаю, что Турция считает членство в НАТО или обязательства по коллективной безопасности, которые берет на себя НАТО недостаточными в случае будущего конфликта с Израилем, потому что Израиль - ближайший американский партнер в Западной Азии", - разъяснил редактор отдела международных новостей газеты "The Hindu" Стэнли Джони (Индия).

Характерной чертой нового альянса является возможность стран усиливать военный блок своими уникальными преимуществами. Саудовская Аравия является одним из мировых поставщиков нефти и обладает внушительными финансовыми возможностями. Турция известна производством современных образцов вооружения, в частности, беспилотных систем. Пакистан - единственное исламское государство с ядерной бомбой. "Суннитское НАТО" - это буквально деньги, бомба, производство. Важным аспектом совместной деятельности неизбежно станет тема ядерного оружия. К тому же в июле США объявили о заключении беспрецедентной сделки с Саудовской Аравией о сотрудничестве в области ядерной энергетики. Инфраструктура королевства может пополниться установками по обогащению урана. Хотя Тегеран уже показал всему миру, что самым эффективным оружием массового поражения в современных конфликтах является далеко не ядерная бомба.

quote Я скажу прямо: наша ядерная бомба - это сердца людей по всему миру, которые мы завоевали, борясь с угнетением. Исламские ценности и божественные ценности Исламской революции захватывают мир. Ядерные бомбы и резня не нужны. Мохаммад Реза Нагди, советник главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции, бригадный генерал

"Суннитское НАТО" может оказаться американским конем в Персидском заливе. Президент США Дональд Трамп уже поздравил участников блока и назвал Мекканское соглашение шагом к единству Ближнего Востока. Белый дом буквально пытается оседлать и объездить новую силу в регионе. Вот только в этом деле велика вероятность встретиться лицом с подковой. Успех, конечно, позволит Белому дому опосредованно влиять на ситуацию в регионе, избегая прямого участия, но на это в США уже нет ни сил, ни возможностей.

Палмер Лаки, основатель военной компании Anduril Industries: "Я думаю, что после приключений на Ближнем Востоке за последние пару десятилетий Америка лишилась возможности проводить наземные военные кампании. То, что делает Трамп, например, в Венесуэле или Иране, являются совершенно новым типом ведения войны. Соединенным Штатам, вероятно, нужно перестать быть мировой полицией и стать мировым оружейным магазином. Нужно дать людям, которые работают с нами и заинтересованы в этих вопросах даже больше, чем мы, инструменты необходимые для самозащиты и, надеюсь, для защиты интересов США. Я не думаю, что дело дойдет до наземных операций. Может быть, через неделю я возьму свои слова обратно, но не думаю, что у нас есть на это силы".

Палмер Лаки

Статус оружейного гипермаркета на мировой арене уже однажды сделал США сверхдержавой. Они успешно торговали с Германией и с удовольствием отправляли ленд-лиз в долг СССР. После Второй мировой войны американская компания Ford даже умудрилась получить компенсацию за ущерб, нанесенный ее заводам в Германии. В общем, Трамп ведет страну на новый исторический цикл.

Как украинцев готовят к самой тяжелой зиме без продуктов и отопления. Почему американские моряки требуют вернуть их с Ближнего Востока. Зачем Турция, Пакистан и Саудовская Аравия сформировали "Суннитское НАТО". Смотрите об этом и не только - в "Трендах".

Главное фото: sb.by