Карантинные ограничения создают сюжеты, исполненные самого черного юмора. Вот уже 2 недели между Нидерландами и Великобританией курсирует "корабль-призрак". Суперпаром Stena Britannica способен вместить 1200 пассажиров. Однако сейчас там практически ни единой живой души, по крайней мере, на рейсах из Нидерландов. С 15 августа каждый прибывающий в Англию с континента должен провести 2 недели в самоизоляции. Британец, который снял эти кадры, был единственным пассажиром корабля. Попасть на капитанский мостик ему не удалось, но оператор очень надеялся, что за штурвалом остался хоть кто-нибудь.