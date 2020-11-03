Супертайфун "Гони" унес жизни 20 человек

Супертайфун "Гони" прошелся по Филиппинам. Сильный ветер и мощные осадки стали причиной гибели 20 человек. Порывы ветра достигали 315 километров в час. Десятки тысяч домов разрушены. Повреждены деревья, инфраструктура и линии электропередачи. По данным национального метеорологического агентства, разрушено практически 90% всех жилых домов на острове Вирак. Но, едва достигнув Манилы, шторм ослаб до тропического циклона. Столица страны осталась невредимой.