Супертайфун "Хайшен" буйствует в Южной Корее

Супертайфун "Хайшен" прокатился по южным регионам Японии, а в настоящее время буйствует в Южной Корее. В этих странах эвакуировали более 8 миллионов человек.

В ближайшие часы "Хайшен" обрушится на Приморье. Скорость ветра может достигать 300 километров в час. Губернатор российского региона готовится закрыть все учебные заведения, а также большую часть предприятий. Граждан призвали не выходить на улицы. Напомним, буквально два дня назад в Приморье уже наведался тайфун "Майсак". Погибли 3 человека, 50 пострадали, региону нанесен серьезный материальный ущерб.