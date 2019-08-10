Супертайфун "Лекима" обрушился на Китай

Не менее 13 человек погибли, еще 16 - пропали без вести. При этом в районах бедствия остаются более 3 миллионов человек. Стихия уже разрушила более 200 зданий, повреждены свыше 3 тысяч построек. На востоке Китая эвакуировали более миллиона жителей. В стране объявлен наивысший - красный - уровень тревоги.



А на острове Тайвань от удара стихии один человек погиб, десятки пострадали. Более 80 тысяч местных жителей остались без электричества. Под ударом стихии оказалось и транспортное сообщение Острова. Отменены более 500 рейсов. Около 200 - задержаны. Синоптики предупреждают, тайфун все еще угрожает северной части Тайваньского пролива.



