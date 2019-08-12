Супертайфун "Лекима" покинул Китай и движется к Приморью

Китай приходит в себя после супертайфуна "Лекима". Поисково-спасательные работы продолжаются. Пропали без вести около двух десятков человек. Погибших от удара стихии - 44. Всего тайфун затронул более полутора миллиона человек. Полностью разрушены несколько сотен домов. Отменены тысячи авиарейсов, до сих пор полностью не восстановлено железнодорожное сообщение. Экономический ущерб уже превысил три миллиарда долларов. Сейчас "Лекима" движется в сторону российского Приморья. Там уже объявлено штормовое предупреждение.