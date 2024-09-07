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Супертайфун "Яги" обрушился на Китай - 2 человека погибли, более 90 пострадали
Самый сильный за десятилетие супертайфун "Яги" обрушился на Китай. 2 человека погибли, более 90 пострадали. Свыше 570 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.
В эпицентре стихии скорость порывов ветра достигает 230 километров в час.На острове Хайнань закрыты все пляжи и магазины. Жители в социальных сетях сообщают, что проливные дожди стали причиной наводнений и оползней.
В этом году "Яги" стал вторым по мощности тропическим циклоном в мире после урагана пятой категории "Берилл".
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