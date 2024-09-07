Самый сильный за десятилетие супертайфун "Яги" обрушился на Китай. 2 человека погибли, более 90 пострадали. Свыше 570 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.

В эпицентре стихии скорость порывов ветра достигает 230 километров в час.На острове Хайнань закрыты все пляжи и магазины. Жители в социальных сетях сообщают, что проливные дожди стали причиной наводнений и оползней.