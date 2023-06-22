Супруга одного из туристов на пропавшем батискафе "Титан" - праправнучка погибшей на "Титанике" пары

"Надежды нет. Батискаф "Титан" теперь считается погибшим", "Запасы кислорода иссякли на фоне отчаянных поисков субмарины" - такими заголовками пестрит западная пресса. Но ставить точку в этой загадочной истории слишком рано. 23 июня к месту пропажи батискафа должны доставить дистанционно управляемый глубоководный аппарат британской компании Magellan. Пропавший объект надлежит разыскать даже при отсутствии шансов на спасение пятерых членов экипажа. Кстати, супруга одного из них - президента и основателя компании Ocean Gate Expeditions - оказалась праправнучкой погибшей на "Титанике" пары.