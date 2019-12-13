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Супруги из Германии разместили и украсили 350 рождественских елок у себя дома
Супруги из немецкого города Ринтель установили мировой рекорд по количеству рождественских елок. Они разместили и украсили 350 праздничных деревьев у себя дома. Каждая елка украшена оригинально, повторяющихся нет. Всего супруги использовали более 300 гирлянд и 42 000 елочных игрушек. Через год супруги планируют разместить дома уже полсотни елок.
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