Супруги из Германии разместили и украсили 350 рождественских елок у себя дома

Супруги из немецкого города Ринтель установили мировой рекорд по количеству рождественских елок. Они разместили и украсили 350 праздничных деревьев у себя дома. Каждая елка украшена оригинально, повторяющихся нет. Всего супруги использовали более 300 гирлянд и 42 000 елочных игрушек. Через год супруги планируют разместить дома уже полсотни елок.



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