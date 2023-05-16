Супругу бывшего канцлера ФРГ уволили за то, что в День Победы посетила прием в российском посольстве

Очередная "победа" западной демократии - супруга бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволена за то, что в День Победы посетила прием в российском посольстве. Об этом пишет издание "Бильд".

Супруга политика работала представителем компании в Южной Корее. Однако лишилась работы после визита в российское посольство в Берлине 9 мая. Причем без предварительного уведомления со стороны компании.