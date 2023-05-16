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Супругу бывшего канцлера ФРГ уволили за то, что в День Победы посетила прием в российском посольстве

Очередная "победа" западной демократии - супруга бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволена за то, что в День Победы посетила прием в российском посольстве. Об этом пишет издание "Бильд".

Супруга политика работала представителем компании в Южной Корее. Однако лишилась работы после визита в российское посольство в Берлине 9 мая. Причем без предварительного уведомления со стороны компании.

Сам бывший канцлер столкнулся с обвинениями в том, что "недостаточно сильно дистанцировался от России". В отношении Шредера ведутся постоянные разбирательства по поводу его связей с Москвой.

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