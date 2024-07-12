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Супружескую пару в Австралии обвинили в шпионаже в пользу России
Австралийские правоохранительные органы, не имея доказательств, задержали местную супружескую пару по обвинению в шпионаже в пользу России, сообщает ТАСС со ссылкой на вещательную корпорацию ABC.
Подчеркивается, что задержанные Кира и Игорь Королевы имеют гражданство Австралии, но родились в России и имеют российские паспорта. По версии следствия, 40-летняя женщина, которая служит в австралийских вооруженных силах специалистом по информационным технологиям, без уведомления своего руководства посещала Россию, где якобы собиралась передать данные, связанные с ВС Австралии. Утверждается, что ее 62-летний муж помогал ей в получении доступа к электронной информации с целью дальнейшей пересылки.
По данным ABC, оба уже предстали перед окружным судом Брисбена, где им озвучили обвинения. Подчеркивается, что оба супруга отказались от внесения залога и остаются под стражей.
В то же время австралийская полиция пока не располагает доказательствами того, что какие-либо сведения были действительно переданы российской стороне. По данным ABC, супружеской паре грозит до 15 лет лишения свободы.
Премьер-министр Энтони Альбанезе, общаясь с журналистами, сообщил, что австралийские правоохранительные органы проинформировали его о случившемся. "Я думаю, что мы можем быть уверены в том, что наши соответствующие ведомства делают свою работу и делают ее хорошо", - добавил он.
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