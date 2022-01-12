Суслов: Введение продовольственных талонов будет признанием провала социальной политики в Украине

Введение вот этих продовольственных талонов не будет, конечно, таким публичным признанием провала социальной политики в Украине, что не смогли сделать ничего лучше, кроме как переходить к армированному распределению для бедных. Это крайняя мера для тех, кто уже будет умирать от голода буквально, это будет признанием того, что часть граждан доведена до такого тяжелого состояния.

Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины