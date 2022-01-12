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Суслов: Введение продовольственных талонов будет признанием провала социальной политики в Украине
В Украине могут ввести продовольственные карточки. Такую возможность рассматривает офис Зеленского. Это должно стать мерой защиты обездоленных граждан. По данным ЮНИСЕФ, в стране недоедают около 10 миллионов человек. Подобное предложение - это шаг назад для страны, считают критики. Впрочем, негативное отношение к купонам на еду разделяют и обычные жители.
Провал социальной политики в Украине
В настоящий момент по всей Украине отмечен резкий рост цен на продовольствие: из-за подорожания газа производства либо закрываются, либо переписывают ценники на продукцию. Правительство страны отвергает саму возможность регулирования тарифов, что вызывает волну недовольства.
Введение вот этих продовольственных талонов не будет, конечно, таким публичным признанием провала социальной политики в Украине, что не смогли сделать ничего лучше, кроме как переходить к армированному распределению для бедных. Это крайняя мера для тех, кто уже будет умирать от голода буквально, это будет признанием того, что часть граждан доведена до такого тяжелого состояния.
Газовый и энергетический кризис ударил не только по экономике страны, но и по жителям. Украинские зарплаты и пособия не успевают за темпами инфляции.
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