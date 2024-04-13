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Сутки продолжается спасательная операция в Анталье, в ловушке на фуникулере остаются почти три десятка человек

В Анталье уже сутки идет операция по спасению людей, которые застряли на канатной дороге. 29 человек по-прежнему остаются запертыми на большой высоте.

Накануне одна из опор фуникулера рухнула на кабину с пассажирами. Все, кто был внутри, упали на скалы. Один человек погиб, десять с травмами в больнице. Некоторые в критическом состоянии.

Еще более 180 пассажиров оказались заблокированными на высоте. Их эвакуируют при помощи спасательных кранов и вертолетов.

Свидетели утверждают, что перед аварией был слышен звук, напоминающий взрыв, после чего фуникулер сильно затрясло.

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