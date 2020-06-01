Свадебный бум после карантинных разводов в Китае

Ежедневно в ЗАГСах регистрируется на три тысячи больше браков, чем в аналогичные дни прошлого года. В лидерах -Ухань, который почти 80 дней был на жестком карантине. Постепенно налаживается и работа свадебных магазинов, которые изрядно поиздержались за время пандемии.

