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Сведений о пострадавших гражданах Беларуси в Бейруте нет

Ущерб от взрыва в порту Бейрута достигнет 5 миллиардов долларов. В городе открыты временные убежища, которые позволяют разместить до тысячи семей. А властям предстоит провести тщательное расследование этой трагедии.

Бейрут превратился в зону бедствия

Погибли более 100 человек

. Еще свыше 4 тысяч ранены, более 60 - в критическом состоянии. Город в руинах. 250 тысяч человек остались без крова. По информации ливанских властей, причина взрыва в детонации 2 700 тонн аммиачной селитры. Ее конфисковали с российского судна еще 6 лет назад.

По сообщению посольства Беларуси в Сирии, в настоящее время сведений о пострадавших белорусах в Бейруте нет.

Президент Беларуси выразил соболезнования в связи с жертвами в Бейруте

Президент Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами трагического происшествия в Бейруте, адресовал слова поддержки лидеру Ливана, родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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