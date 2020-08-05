Сведений о пострадавших гражданах Беларуси в Бейруте нет

Ущерб от взрыва в порту Бейрута достигнет 5 миллиардов долларов. В городе открыты временные убежища, которые позволяют разместить до тысячи семей. А властям предстоит провести тщательное расследование этой трагедии.





Бейрут превратился в зону бедствия

. Еще свыше 4 тысяч ранены, более 60 - в критическом состоянии. Город в руинах. 250 тысяч человек остались без крова. По информации ливанских властей, причина взрыва в детонации 2 700 тонн аммиачной селитры. Ее конфисковали с российского судна еще 6 лет назад.

По сообщению посольства Беларуси в Сирии, в настоящее время сведений о пострадавших белорусах в Бейруте нет.

Президент Беларуси выразил соболезнования в связи с жертвами в Бейруте