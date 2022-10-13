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Свергнуть власть и похитить министра здравоохранения не удастся пойманным сторонникам Второго рейха

В Германии до сих пор существуют группировки, которые являются сторонниками Второго рейха. Главу одной из них сегодня задержали. Террористы намеревались свергнуть власть и правительства, а также похитить министра здравоохранения. Также их целью было организовать общенациональное отключение электроэнергии и напасть на трансформаторные станции и линии электропередачи, чтобы создать условия, похожие на гражданскую войну.

Фото: pixabay.com

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