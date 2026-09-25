Сверка часов, или Зачем Си Цзиньпин улетел к Дональду Трампу

Фото: РИА Новости

Следом за майским визитом в Китай, президент США Дональд Трамп 24 сентября 2026 года принял лидера КНР Си Цзиньпина в Вашингтоне.

В центре внимания были не только двусторонние вопросы, но и глобальные сферы влияния. Внимание к переговорам лидеров двух сверхдержав приковано колоссальное. Раздел зон влияния, большая сделка или все-таки сверка часов? Зачем Си Цзиньпин приехал в Вашингтон, объяснила аналитик БИСИ Ольга Лазоркина в проекте "Блиц с Павлом Лазовиком".

Сегодня, считает она, пока речь идет о сверке часов по позициям, обсужденным в ходе визита Трампа в Китай. Это довольно неплохой прецедент для перезапуска большой дипломатической практики. Что получится из этой встречи, пока сложно сказать, однако Китай направил ясный политический сигнал об уже другом устройстве мира, и правила, существовавшие ранее, придется соблюдать.

К слову, у Дональда Трампа в ноябре ожидаются промежуточные выборы в Конгресс США, а Си Цзиньпин начинает подготовку к XXI съезду Коммунистической партии Китая. И первому, и второму не нужны проблемы, а нужны дипломатические достижения. Несомненно, успехи в части внешней политики необходимы, но больше лидеров сегодня интересует внутриполитическая и внутриэкономическая стабильность. "Очень важно ждать не успеха, а посмотреть на сделанные шаги к успеху. Китай сегодня не вкладывается дипломатически так, чтобы добиться большого результата сразу. Он выстраивает дорогу к мостам поэтапно, а потом говорит о больших договоренностях", - отметила гостья проекта.

Китай также сигнализировал США, что мировая экономическая система - это не биржа, где можно ждать снижения ставок и купить что-либо по дешевке, а это другие правила игры. Если Америка хочет предложить новые правила, то для них должна быть создана новая и четкая платформа и согласие играть по таким принципам. Обратим внимание и на комплименты с реверансами - президент США открыто бравирует личной дружбой с Си Цзиньпином.

Ольга Лазоркина:

"Если бы мы использовали такую простую практику, как в повседневной жизни, и не участвовали в конкурсах на лицемерие, то отношений между государствами не было бы вообще. Есть определенные устоявшиеся правила государственных визитов. Не думаю, что Трамп слишком завысил эти условия. Это обычный госвизит, к которому прилагается традиционный набор элементов гостеприимства".

В целом выглядит странно - США называли коммунизм угрозой, обвиняли китайцев во вмешательстве в американские выборы, а тут вдруг тон ястребиной политики изменился. Аналитик БИСИ заявила, что политика меняется в зависимости от активов, имеющихся у страны, а США растеряли многие, поэтому вынуждены подстраивать риторику под возможности. "Соединенные Штаты потеряли премиальные условия. Сегодня все услуги стоят намного дороже, чем раньше, и то, что давалось с легкостью, сейчас так нельзя - либо исчезла возможность надавить и купить, либо за это придется заплатить намного дороже", - обозначила Ольга Лазоркина.

Главное фото: РИА Новости