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Сверхлегкое золото из пластика изобрели в Швейцарии

Сверхлегкое золото из пластика изобрели в Швейцарии. Получившийся материал представляет собой золото 750 пробы. Некоторыми свойствами он напоминает пластик, однако, подобно обычному золоту, его можно полировать и придавать необходимую форму. По плотности новый материал почти на порядок отличается от классического золота. Помимо нанокристаллов самого металла, ученые использовали полимерный латекс и белковые волокна, а также воду, спирт и углекислый газ. О стоимости новинки пока ничего неизвестно.

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