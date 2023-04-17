Свежий рейтинг самых влиятельных людей года

Илон Маск попал в список самых влиятельных людей года по версии издания Time. Бизнесмен располагается в одном списке под названием «Титаны» вместе с вдовой основателя Apple Стива Джобса, аргентинским футболистом Лионелем Месси, гендиректором TikTok и другими. Американский предприниматель, по словам авторов рейтинга, отличился своим поведением после покупки Twitter. Звание одного из самых влиятельных людей года Маск получил благодаря тому, что превратился «в самого богатого интернет-тролля в мире».